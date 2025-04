Barcellona – Inter, le scelte di Flick e Inzaghi: le formazioni

Nerazzurri in campo alle 21.

Classico 3-5-2 per Simone Inzaghi. Difesa con Bastoni, Acerbi e Bisseck. In mezzo al campo Çalhanoğlu, coadiuvato da Mkhitaryan e Barella, supportati da Dimarco e Dumfries. In avanti torna Thuram accanto a Lautaro Martinez.

Inter – Barcellona, le probabili formazioni: