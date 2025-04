Milan, al via con i rinnovi: si riparte da Theo Hernandez

Il Milan ha in sospeso numerosi rinnovi, rinnovi anche importanti, a partire da quello con Theo Hernandez fino a quello del capitano Mike Maignan. In merito alla questione rinnovo in casa rossonera, il Milan lavora alle firme del futuro.

Milan, rinnovi: si riparte con Theo

La dirigenza rossonera ha intenzione di trattenere Pulisic e puntare su di lui, un rinnovo da vero bomber. Offerta anche per Theo, ma al ribasso dopo la stagione poco brillante. Il Milan del futuro ripartirà certamente dall’attaccante americano che è pronto a prolungare fino al 2029 con un più che meritato aumento dell’ingaggio che passerà da 4 a 5 milioni di euro.

Per i rinnovi la dirigenza di Via Aldo Rossi ha anche ripreso i colloqui. Si inizia con Theo Hernandez, il cui attuale contratto scadrà nel 2026, c’è una certa urgenza. Il Milan ha presentato al francese un’offerta al ribasso rispetto ai 4,5 milioni di euro che guadagna al momento. E la conseguenza inevitabile del deludente rendimento dell’ex Real Madrid in questa annata. Nelle prossime settimane al via altri incontri.