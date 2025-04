Punto GG – Conte ringrazia la Roma e vola in testa. Como in salvo, Cagliari quasi

Ranieri lancia la Roma verso la Champions ed il Napoli vede lo scudetto

La partita che non t’aspetti è andata in scena domenica pomeriggio al Meazza dove la Roma, fin qui maestra della tattica d’attesa, ha affrontato a viso aperto l’Inter di Inzaghi mettendone a nudo tutte le difficoltà fisiche e psicologiche attuali portandosi a casa una vittoria meritata e pesantissima per se stessa e per il Napoli, che prontamente ne ha approfittato, grazie ad uno straordinario e devastante McTominay, issandosi al primo posto con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, ora costretti ad inseguire.

Tra l’altro con l’ennesima sconfitta nel derby che è valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia e con alle viste una difficilissima semifinale di Champions League con il Barcellona (stasera la prima gara), ora la società di Marotta, che fin qui sembrava lanciata addirittura verso una nuova storica tripletta, potrebbe rischiare di restare clamorosamente a mani vuote, o per dirla “alla Mourinho” con “zeru tituli”…

Per i giallorossi un salto in alto che ha del clamoroso considerando il ritardo ammucchiato in classifica a causa delle gestioni tecniche deprecabili di De Rossi e Juric. Ora il calendario sembrerebbe ancora in salita ma lo si diceva anche e soprattutto prima di Milano..,.

Con la sconfitta dell’Inter già assodata, al Maradona per il Torino non c’è stato scampo, anche grazie alla capacità dei partenopei di sbloccare la gara praticamente da subito col solito scozzese, vero colpo dell’estate scorsa. Difficile adesso ipotizzare che un allenatore pragmatico come Conte si faccia scappare una simile occasione…

Frenano Atalanta e Bologna: la Juventus torna al quarto posto mentre la Lazio fallisce l’aggancio

L’Atalanta rivede di nuovo i fantasmi nella “gara dell’insensibilità” da parte della Lega Calcio che impone al Lecce di presentarsi in campo a 48 ore di distanza dalla morte in ritiro del suo preparatore; il pareggio rimediato da Retegui su calcio di rigore penalizza i salentini che con una vittoria avrebbero dato un forte scossone alla zona salvezza. Si toglie definitivamente ogni pensiero il Como grazie a Strefezza, mentre il Cagliari è ormai ad un passo dopo la vittoria di Verona firmata dal vecchio bucaniere Pavoletti.

Per tornare alla zona Champions, la Juventus approfitta del mezzo passo falso del Bologna in quel di Udine e lo scavalca portandosi nuovamente al quarto posto proprio in vista della sfida diretta del Dall’Ara che varrà quasi come uno spareggio. La Lazio invece rischia grossissimo di restare a bocca asciutta con il Parma sapientemente riequilibrato da Chivu e recupera un punticino soltanto grazie all’immensa classe e all’orgoglio di un campione senza età come Pedro. Ora però i biancocelesti sono costretti ad inseguire e non potranno più permettersi battute d’arresto. Vincono anche Milan e Fiorentina con i gigliati che restano ancora agganciati al sogno Europa che peraltro potrebbero centrare anche grazie alla scorciatoia Conference.