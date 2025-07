Tra due settimane l’Inter guidata da Chivu andrà in raduno, difficilmente Hakan Calhanoglu sarà presente. Quello che è successo tra Lautaro Martinez e il turco è troppo forte perché non meritasse almeno un confronto a parole, per tentare di spiegarsi e in qualche modo provare a togliere il gelo tra i due. E il contatto c’è stato, telefonico perché il centrocampista da tempo è in Turchia dopo l’infortunio che non gli ha consentito di giocare il Mondiale per Club mentre il capitano è partito direttamente dall’America per le meritate vacanze.

Inter, chiamata tra Lautaro e Calhanoglu, in attesa della pace

Una telefonata che non ha portato a un vero e proprio chiarimento, né pace tra i due giocatori che al momento sono molto distanti. La questione tra i due nerazzurri è ancora calda e non è detto che i due dovranno effettivamente giocare assieme l’anno prossimo, ma Lautaro e Calha si sono spiegati, l’argentino ha fatto capire cosa ci fosse dietro le parole pronunciate dopo il Fluminense mentre il turco ha fatto lo stesso in merito al duro post social che ne è seguito.