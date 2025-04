La stagione del Milan è stata difficile, non solo catastrofica. Il Diavolo resta nel pieno delle difficoltà, ma nonostante tutto è riuscito a mettere in difficoltà l’Inter nella semifinale di Coppa Italia. Intanto in bilico c’è sempre l’allenatore, si parla continuamente del suo successore.

Milan, due nuovi nomi per la panchina: Sarri e Gasperini

Restano aperti i casting per il prossimo allenatore della stagione 2025/’26. Nonostante si prosegue con un’intensità inferiore solo a quella per il direttore sportivo, si prova a capire chi è il tecnico più adatto a guidare la squadra. E’ sicuramente complesso fare previsioni, visto che fino a poco tempo fa si pensava che la guida tecnica rossonera dovesse per forza avere un passaporto diverso da quello italiano. La dirigenza rossonera sarebbe decisa a puntare su allenatori di esperienza e di formazione nazionale.

In pole sembra esserci stato sempre Allegri, che ha il vantaggio di essere un ex e di non avere impegni contrattuali. Il sogno sarebbe Antonio Conte, ma è legato al Napoli, attualmente in testa alla classifica. Tra i papabili ci sarebbe anche Roberto Mancini, nonostante il passato interista. Nelle ultime ore sono spuntati due nuovi nomi: Gasperini e Sarri. Il tecnico di Grugliasco non ha intenzione di rinnovare con l’Atalanta ma che non ha delle concrete alternative. Sarri è completamente libero ciolto da qualsiasi vincolo contrattuale, dopo aver risolto, poco più di un anno fa, il rapporto con la Lazio, l’ex allenatore di Napoli e Juve è tornato in prima fila nelle ipotesi rossonere.