Sottil sicuro: “Samardzic è pronto per il Milan. Può giocare anche sulla trequarti”

Intervistato da Milanews.it, Andrea Sottil, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato di Laziar Samardzic,centrocampista del club di Pozzo e obiettivo dei rossoneri: “Lazar è anzitutto un ragazzo straordinario, molto intelligente. Ascolta, si vuole sempre migliorare. È umile e allo stesso tempo ha grande consapevolezza di quelli che sono i suoi mezzi. È sempre a disposizione, è serio e soprattutto è un grande talento. In questi due anni di Udinese è migliorato tantissimo”.

Sottil: “Samardzic? Al Milan per migliorarsi ancora”

Il suo ruolo ideale? “Lo facevo giocare da mezz’ala a piede invertito per rientrare sul sinistro e tirare in porta. Per cui per me è una mezz’ala offensiva, è il suo habitat naturale”. Nel 4-2-3-1 Samardzic può ricoprire il ruolo di trequartista: “Dipende da che trequartista si cerca. Se l’identikit è quello di attacco spazio o attacco porta allora no, se si cerca un trequartista che inneschi tre giocatori davanti che hanno gamba allora sì, lo vedo assolutamente bene. Lo vedo in un 4-3-3 che diventa 4-2-3-1 con lui mezz’ala che diventa trequartista”.

E per chiudere: “Sa smarcarsi tra le linee, non ha magari grande struttura fisica al contatto e quando deve battagliare di schiena, ma quando prende palla dietro le linee determina sempre. E ha inoltre un tiro devastante, quando tira lo fa per fare gol. Un consiglio? Non deve uscire dalle partite, quando la gara si fa scorbutica deve rimanerci dentro. Non deve vestirsi solo con lo smoking ma quando necessario deve mettersi anche la tuta d’operaio”. Sull’interesse delle big: “Sono convinto che lo sia. Chiaro che debba ancora completarsi ma in una grande società come il Milan troverebbe tutto quello che serve per migliorarsi ancora. Inoltre dico che quando vai a giocare con i più bravi ti esalti di più”.