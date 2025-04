Divock Origi, attaccante di proprietà del Milan è fuori rosa da tempo, ma continua ad essere pagato ben 4 milioni di euro a stagione dal club del Diavolo. L’ex Liverpool, arrivato a Milanello a parametro zero nell’estate 2022, ha un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2026 e al momento si allena da solo a Firenze nel centro sportivo Porta Romana.

Milan, mistero Origi: cosa succederà nei prossimi mesi?

Il 30enne di origine belga ad inizio stagione, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova annata sportiva, Zlatan Ibrahimovic dichiarò: “Origi e Ballo-Touré giocheranno nel Milan Futuro perché non fanno parte del progetto della prima squadra“. Mentre il terzino, ora passato al Le Havre, qualche partita con la seconda squadra rossonera l’ha giocata nella prima parte di questa stagione, il belga non si è mai visto sul campo e per questo non ha più avuto l’accesso consentito a Milanello per allenarsi.

Cosa succederà in futuro? Il club rossonero non chiederebbe nulla per il cartellino e la cessione potrebbe anche essere fatta in prestito, fino alla scadenza naturale del contratto ma dopo un anno fuori dai giochi è complicato. In alternativa qualche club interessato, anche se disposto a diminuire le pretese economiche. In assenza di queste condizioni, il Milan rescinderebbe il contratto, con una buonuscita o tentare un recupero e reinserirlo in squadra.