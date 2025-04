Serie B: il programma della 36^ giornata

La 36^ giornata del campionato di Serie B potrebbe regalare due verdetti, Pisa e Cosenza dirette interessate. Il Pisa in caso di vittoria contro il Frosinone e di una sconfitta o pareggio dello Spezia sarebbe la seconda promossa in Serie A, 34 anni dopo l’ultima volta. Il Cosenza in caso di sconfitta contro il Bari saluterebbe la Serie B e con un destino a tinte nere considerando le difficoltà del Presidente Guarascio.

Nelle altre partite la Sampdoria ha un compito arduo in casa contro la Cremonese, Cittadella-brescia è un autentico spareggio salvezza, mentre la Reggiana sarà impegnata nel derby contro il Modena.

Il programma

JUVE STABIA – CATANZARO h. 12.30

COSENZA – BARI h. 15.00

MANTOVA – CESENA h. 15.00

MODENA – REGGIANA h. 15.00

PALERMO – SUDTIROL h. 15.00

PISA – FROSINONE h. 15.00

SAMPDORIA – CREMONESE h. 15.00

SPEZIA – SALERNITANA h. 15.00

CITTADELLA – BRESCIA h. 17.15

SASSUOLO – CARRARESE h. 19.30