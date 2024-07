Calciomercato Serie B: la Juve Stabia ci prova per Keita, Seck verso Pisa, Casasola piace al Modena

La Juve Stabia prova a piazzare il colpo ad effetto, secondo Schira il club campano starebbe provando a convincere l’ex Inter Keita Balde a firmare per le Vespe. Balde vorrebbe ritornare in Italia dopo l’ultima esperienza in Spagna, trattativa non semplice, ma la trattativa è comunque reale.

Casasola dopo l’ultima esperienza di Terni, potrebbe rimanere in Serie B, il Modena sarebbe ad un passo dall’ingaggio del difensore.

Il Pisa tenta il colpo dal Torino, Inzaghi ha rischiesto Demba Seck che è in scadenza di contratto e per questo al momento può arrivare a Pisa solo a titolo definitivo, le ultime voci di corridoio dicono che l’esterno sia molto vicino alla rescissione con il Toro in modo da poter arrivare a Pisa da svincolato. Il Bari è molto vicino a Veroli, lo Spezia tratta Capradossi, mentre il Catanzaro ha definito l’ingaggio di Turicchia dalla Juventus.