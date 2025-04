Finisce in parità il posticipo tra Bologna e Napoli. Nel finale Castro si divora la rete dei tre punti

Finisce in parità il posticipo del campionato di Serie A tra Bologna e Napoli, con la squadra di Conte che passa in vantaggio, nella ripresa pareggio dei felsinei. La serata di Conte inizia male in quanto deve fare a meno dei titolari Buongiorno e Meret, il primo per un problema muscolare, il secondo a causa dell’influenza. Nelle mille difficoltà il Napoli passa in vantaggio, lancio dalle retrovie che arriva ad Anguissa che scarta due avversari ed il portiere e deposita il pallone in rete. Nell’azione del vantaggio si fa male Skorupski che viene sostituito da Ravaglia. Il Napoli crea tre occasioni con con McTominay e Politano ma Ravaglia è attendo e para. Nella ripresa il Bologna è più determinato e pareggia al 64′ con Ndoye che di tacco insacca su passaggio di Odgaard. Il Bologna crea occasioni, e Castro va vicino al raddoppio. Nel finale Scuffet para su colpo di testa di Holm, e Castro sulla ribattuta che si divora il vantaggio.

Il tabellino

Bologna-Napoli 1-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski (dal 24′ pt Ravaglia); Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebisher; Orsolini (dal 32′ st Cambiaghi), Odgaard (dal 42′ st Dominguez), Ndoye (dal 42′ st Fabbian); Dallinga (dal 32′ st Castro). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, Casale, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano

NAPOLI (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Turi, Meret, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. Allenatore: Cristian Stellini (Antonio Conte squalificato)

Reti: al 18′ pt Zambo Anguissa, al 19′ st Ndoye

Ammonizioni: Di Lorenzo, Olivera, Anguissa