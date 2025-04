Sampdoria, niente Mancini: Iachini in pole per la panchina

Altra sconfitta a La Spezia e retrocessione in Serie C che diventa un serio pericolo per la Sampdoria. Altissima tensione e pullman blucerchiato bloccato per ore nel parcheggio, con presidio della polizia. Tifosi sul piede di guerra e squadra, come riportato da Il Secolo XIX, dirottata lontana da Genova, a Coverciano, in attesa della gara di sabato contro la Cittadella.

