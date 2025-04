Serie B: i risultati della 32^ giornata. Lo Spezia batte la Sampdoria, Semplici verso l’esonero.

I tre posticipi di Serie B hanno regalato ben 16 reti, con la capolista Sassuolo che cade 5-3 a Palermo, Pohjanpalo autore di una tripletta, Sassuolo annichilito ma che riesce comunque a segnare tre reti con Pierini, Moro e Obiang. Finisce 3-3 tra Catanzaro e Bari, con gli ospiti che pareggiano al 92′ con Favilli. Infine lo Spezia batte 2-0 la Sampdoria e si avvicina al Pisa che è comunque distante cinque lunghezze. La dirigenza blucerchiata dopo la sconfitta ha preso la decisione di esonerare Semplici, con Iachini in pole per la sostituzione.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Reggiana-Cremonese 1-2. Marcatori: 28’ De Luca (C), 36’ Antov (Aut.) (R), 55’ Bianchetti (C).

Sabato, ore 15:00 Sudtirol-Cesena 1-1. Marcatori: 27′ Pyyhtia (S), 59′ Tavsan (C).

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Cosenza 2-2. Marcatori: 24′ Artistico (C), 38′ Darboe (F), 44′ Pinna (C), 90’+7 Pecorino (F).

Sabato, ore 15:00 Cittadella-Carrarese 0-0.

Sabato, ore 15:00 Brescia-Mantova 1-2. Marcatori: 7′ Borrelli (B), 50′ Brignani (M), 90’+5 Radaelli (M).

Sabato, ore 17:15 Pisa-Modena 1-2. Marcatori: 27′ Santoro (M), 50′ Gliozzi (M), 77′ Moreo (P).

Sabato, ore 19:30 Juve Stabia-Salernitana 1-0. Marcatori: 53′ Fortini.

Domenica, ore 15:00 Palermo-Sassuolo 5-3. Marcatori: 18′ Pohjanpalo (P), 25′ Toljan (Aut.) (P), 45’+1 Pohjanpalo (P), 55′ Segre (P), 73′ Pierini (S), 74′ Moro (S), 81′ Pohjanpalo (P), 84′ Obiang (S).

Domenica, ore 15:00 Catanzaro-Bari 3-3. Marcatori: 27′ Lasagna (B), 44′ Iemmello (C), 69′ Bonini (C), 78′ Favasulli (B), 83′ Quagliata (C), 90’+2 Favilli (B).

Domenica, ore 17:15 Spezia-Sampdoria 2-0. Marcatori: 65′ Lapadula, 73′ Lapadula.