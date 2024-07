Milan, oltre a Pavlovic occhi su Lucumi e Igor se parte Thiaw

Nomi nuovi in difesa per il Milan, che oltre alla trattativa per Pavlovic vuole mettere a referto un altro acquisto nel reparto arretrato, come riporta La Gazzetta dello Sport. Va avanti spedita la trattativa con il RB Salisburgo per Strahija Pavlovic che vuole a tutti i costi vestire la maglia rossonera e lo ha ribadito anche al club austriaco, tanto da aver rifiutato l’Atletico Madrid.

Milan, Thiaw è sul mercato: Fonseca vuole un difensore mancino, Lucumi e Igor i nomi

Il serbo potrebbe non essere l’unico centrale che arriverà a Milanello in questa finestra di mercato: se infatti ci dovesse essere una cessione, come per esempio quella di Malick Thiaw al Newcastle, allora a quel punto il Diavolo dovrebbe prendere un altro difensore. Tra i nomi che potrebbero interessare al Diavolo, che chiede non meno di 40 milioni di euro per dare il via libera alla partenza del tedesco, a detta della rosea ci sono quelli di Igor del Brighton e di Jhon Lucumi del Bologna.