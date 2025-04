Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Arel Milik avrebbe rinnovato il contratto con la Juventus portando la scadenza a giugno 2027. In questa maniera il suo stipendio da 3,5 milioni verrà spalmato in due anni per un guadagno di 1.7 milioni a stagione.

La mossa del rinnovo potrebbe però non prevedere la permanenza dell’attaccante a Torino, che a giugno potrebbe essere messo sul mercato.