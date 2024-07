Milan, Pavlovic e Samardzic sempre più vicini: si tratta

Per il mercato estivo, il Milan si è avventurato nei Balcani, più precisamente in Serbia. Entrambi gli obiettivi del club rossonero, infatti, appartengono alla Nazionale serba e si uniranno a Luka Jovic, già in rosa, che dovrebbe partire oggi per Milanello.

Milan, nel mirino Pavlovic e Samardzic

Secondo “Il Giornale”, i dirigenti del Milan continuano a seguire il difensore centrale Strahinja Pavlovic e stanno tenendo d’occhio il talento serbo dell’Udinese, Lazar Samardzic. La stretta di mano definitiva per il centrale difensivo dovrebbe concludersi sulla base di un accordo tra i 18 ei 20 milioni di euro. Invece, per il centrocampista dell’Udinese, il Milan sarebbe disposto ad offrire 10 milioni più una contropartita tecnica: il nome più gettonato è Pobega.