Allegri è interessato a farlo entrare in rosa anche perché l’attaccante nigeriano ha dimostrato di poter segnare più di venti gol in stagione come dimostrato nella stagione 2023-24, ma lo scorso anno non è andato oltre quota undici reti a causa anche di una serie di infortuni che lo hanno rallentato. Attualmente il suo club, il Bayer Leverkusen, non ha intenzione di mollarlo così facilmente tanto che si potrebbe arrivare a trovare un accordo per una cifra fra i 30 e i 40 milioni di euro. Il Milan è pronto a fare la giusta offerta anche perché a breve i rossoneri saluteranno Theo Hernandez che gli farà fare cassa.