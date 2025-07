Calciomercato Roma, il Liverpool contatta l’agente di Dybala

Interessa da parte del Liverpool per Dybala. Nelle scorse ore il club inglese avrebbe avviato un primo contatto con l’agente della Joya per comprendere la fattibilità di un eventuale operazione, a riportarlo è il Romanista.it.

Calciomercato Roma, la situazione di Dybala

Nonostante la tentazione di passare a una big europea faccia gola, difficilmente il fuoriclasse argentino lascerà la Roma per approdare in Premier League. La Joya infatti dovrebbe recuperare dall’infortunio ad agosto e con un suo eventuale passaggio al Liverpool potrebbe non riuscire a ritagliarsi lo spazio necessario per un rientro ottimale. Inoltre, la Roma è intenzionata a trattenere il suo gioiello e difficilmente cederà il giocatore salvo offerte irrinunciabili.