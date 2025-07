Calciomercato Inter, Marotta punta a Leoni

Continua il lavoro di Marotta per il nuovo mercato neroazzurro. Tra i tanti nomi spunta quello di Leoni del Parma, come riporta il Corriere dello Sport.

Calciomercato Inter, il prezzo di Leoni

Per privarsi del suo giovane difensore, il Parma pretende un cifra intorno ai 40 milioni e in questo senso l’Inter sembra essere disposta a pagare tale somma per assicurarsi uno dei profili più talentuosi delle Serie A. Tuttavia, il prezzo del classe 2006 potrebbe scendere considerando i buoni rapporti tra Marotta e Cherubini. In quel caso, l’Inter potrebbe riuscire ad acquistare il calciatore a un cifra più che conveniente.