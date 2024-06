Luka Jovic di ritorno dagli Europei dopo la fallimentare spedizione della sua Serbia agli Europei, troverà una lieta notizia. Il Milan non ha intenzione di perderlo, anzi, ha intenzione di rinnovare il contratto e trattenerlo ancora per molto tempo in rossonero.

Milan, Jovic ha rifiutato arabi e russi pur di restare a Milano

Mentre il Milan ha intenzione di blindarlo, il giocatore non ha idee diverse dal suo club. Il serbo, pur di rimanere a Milanello, ha rifiutato offerte molto più ricche di quella del club del Diavolo. Su di lui sono piombati da club russi a quelli arabi, con offerte irrinunciabili. Jovic alla fine ha deciso di cedere alla semplice offerta di rinnovo del Milan.

Il prolungamento annuale offerto dalla dirigenza di Via Aldo Rossi prevedo lo stesso ingaggio della scorsa stagione, ovvero 2.5 milioni di euro, bonus inclusi. Manca solo l’ufficialità, a breve la firma. Il giocatore, venuto meno l’impegno con la nazionale, non qualificata agli ottavi, potrà firmare a breve il nuovo contratto.