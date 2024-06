Rabiot-Milan, la Juve si allontana: Moncada ci prova

Il Milan non molla Rabiot che temporeggia con la Juventus

Il prolungamento di contratto di Adrien Rabiot con la Juventus è diventato una telenovela, ma ad oggi il centrocampista classe ’95 non ha ancora preso alcuna decisione sul suo futuro.

Milan, Moncada sulle tracce di Rabiot

La Vecchia Signora ha offerto al suo giocatore un prolungamento di contratto di due anni con una terza opzione a 7,5 milioni di euro all’anno. Rabiot non ha ancora accettato, ma questo non rappresenta una chiusura nei confronti dei bianconeri. Negli ultimi giorni, però, il Milan avrebbe messo nel mirino Rabiot. Secondo il quotidiano piemontese, la dirigenza rossonera avrebbe provveduto a pareggiare l’offerta della Juventus: 7,5 milioni di euro. La differenza è che il Milan offre un contratto triennale, mentre Giuntoli ha offerto al calciatore francese un biennale con opzione per il terzo anno. Attualmente, Rabiot e il suo entourage temporeggiano e probabilmente la decisione definitiva verrà presa dopo gli Europei.