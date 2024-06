Juventus, Rabiot deciderà sul suo futuro dopo l’Europeo | La situazione

Juventus-Rabiot, proposto rinnovo a 7,5 milioni a stagione

Adrien Rabiot è concentrato con la sua Francia all’Europeo. Proprio per questo il centrocampista della Juventus darà una risposta sul rinnovo dopo la fine della competizione. E’ chiaro che la volontà dei bianconeri è che rimanga ed è stato proposto un biennale da 7,5 milioni a stagione più un’opzione per un’ulteriore stagione. Come rivela Calciomercato.com il contratto del francese scadrà il 30 giugno. Alla fine dell’Europeo sarà tutta più chiara la situazione sul futuro di Rabiot.