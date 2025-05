Classifica Serie B, si decide tutto all’ultima giornata: la situazione play-off e play-out

Tutto in bilico in Serie B, gli ultimi verdetti verranno dati nell'ultima giornata di martedì.

Serie B, Cesena verso i play-off. Cade il Bari

In zona play-off cade il Bari sul campo del Cittadella. Colpo del Catanzaro a Sassuolo, che si assicuro un posto nei play-off, così come il Palermo, vincitore nella sfida interna contro il Frosinone. La Cremonese passa sul campo dello Spezia. La vittoria del Cesena potrebbe condannare i pugliesi e assicurare un posto agli emiliani.

Serie B, la Sampdoria si prende lo scontro diretto. Colpo Cittadella contro il Bari

In zona salvezza vince la Sampdoria nello scontro diretto contro la Salernitana e vince anche il Cittadella contro il Bari. Cade il Frosinone sul campo del Palermo e, grazie anche al pareggio ottenuto dal Brescia a Modena, scende in zona play-out. Salve Reggiana e Carrarese.

