Allenatore Sampdoria, Donati-Lombardo o compromesso

Allenatore Sampdoria, situazione in costante divenire

Situazione in divenire sul fronte allenatore in casa Sampdoria. La dirigenza blucerchiata valuta due soluzioni: la prima è Massimo Donati, ex allenatore dei greci dell’Athens Kallithea, già tecnico di Legnano e Sambenedettese, la seconda, invece, porta al vice di Evani, Attilio Lombardo. Donati sembra essere il preferito di Nathan Walker, manager di Fun88, come riportato da Primocanale.

Una soluzione è il compromesso con Donati primo allenatore e Lombardo come vice, nel ruolo già adottato con la precedente guida tecnico. Nei prossimi giorni arriverà la decisione che colmerà l’unica panchina rimasta vacante del campionato di Serie B.