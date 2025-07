Il brasiliano Josè Dos Santos Ederson è la prima scelta dell’Inter per sostituire Calhanoglu ormai in partenza. L’Inter per fare tesoretto e arrivare al brasiliano ha tante pedine lì in mezzo da vendere, piccoli tesori con cui far cassa per poi investire. Partendo proprio dalla cessione di Calha, potrebbero arrivare fino a 50 milioni, cifra vertiginosa che in viale della Liberazione non si vede da anni.

Non saranno abbastanza per le richieste altissime dei bergamaschi per prelevare Ederson, ma è ben più di qualcosa. Di certo, un segnale di quanto i nerazzurri di Milano intendano far sul serio nel trattare con i nerazzurri di Bergamo. I Percassi chiedono 60 milioni e, in generale, terrebbero volentieri in casa il loro gioiello, ma resta importante anche la volontà del giocatore.