Calciomercato Juventus, via Nico Gonzalez per il ritorno di Conceicao

I bianconeri non mollano Conceicao. Come riporta il Corriere dello Sport, la Juventus vorrebbe riportare a Torino il calciatore portoghese, tanto da sacrificare Nico Gonzalez per soddisfare le richieste del Porto.

Calciomercato Juventus, addio Nico Gonzalez?

Dunque, anche a causa dell’eventuale arrivo di Sancho, la dirigenza bianconera sembra muoversi verso la cessione del 27enne argentino. L’intenzione della Vecchia Signora sarebbe quella di ricavare almeno 30 milioni dall’operazione, una cifra utile per riportare Conceicao alla Continassa.

Per adesso però non sembra ci siano offerte ufficiali per Nico Gonzalez e non è ancora chiare se la Juventus riuscirà a chiudere per Sancho. Non resta quindi che aspettare le prossime ore per capire quale saranno le prossime mosse di mercato dei bianconeri.