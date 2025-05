La prossima sessione di mercato è vicina, a poche settimane dalla fine del campionato la Juventus ha già iniziato a pianificare i prossimi colpi. Il primo step per la stagione 2025/26 è la conferma di Kelly, è scattato l’obbligo di riscatto dal Newcastle dopo aver raggiunto un numero minimo di presenze. Il lavoro più importante e delicato sarà quello legato all’attaccante.

Juventus, pronti a trattare per Osimhen

Mentre a Torino sono in attesa di capire il futuro di Vlahovic e Kolo Muani, la dirigenza pensa anche a Victor Osimhen. Prima di andare in prestito al Galatasaray l’attaccante nigeriano ha firmato il rinnovo col Napoli, nel nuovo contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 75 milioni di euro ma valida solo per l’estero. La Juve, con il forte interesse mostrato da un anno, è pronta a sedersi al tavolo con la dirigenza partenopea.

L’offerta dei bianconeri arrivrebbe a circa 85 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Attualmente Osimhen percepisce un ingaggio di 11 milioni netti a stagione, uno in meno rispetto a quanto percepito da Dusan Vlahovic. L’accordo con il Napoli si potrebbe trovare tranquillamente anche se c’è la minaccia Arabia Saudita. L‘Al-Hilal sarebbe pronto a proporgli un contratto con un super stipendio da 30/35 milioni a stagione. Il mercato è vicino e la trattativa potrebbe andare definitivamente in porto nei prossimi mesi.