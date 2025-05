Importante sfida all’Olimpico, in palio tre punti pesanti per la corsa al quarto posto. La Lazio ospita la Juventus dell’ex Tudor, un match da non perdere.

Le formazioni di Lazio Juventus

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; McKennie, N. Gonzalez; Kolo Mouani. All.: Tudor.