L’Inter fa sul serio per portare Giovanni Leoni ad Appiano Gentile. Il cambio di rotta di Calhanoglu ha cambiato anche i piani del club nerazzurro, il quale ha deciso di cambiare approccio nella trattativa per il difensore del Parma.

Inter, pronti a portare via Leoni dal Parma

L’incontro di ieri con il Galatasaray non ha portato ad alcun risultato sul fronte Calhanoglu, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di investire subito i soldi per non farsi scappare il difensore del Parma. Il Parma chiede 30 milioni di euro, troppi, l’Inter proverà ad abbassare le richieste ma comunque pronta a soddisfare le esigenze del club, anche perché il giocatore è finito nel mirino di tanti club, pronti a portarli via.

Il difensore del Parma è uno dei preferiti di Cristian Chivu, che l’ha già allenato durante la sua avventura al Parma. Il giocatore, che attualmente ha 18 anni, compirà 19 anni a dicembre, ha già dimostrato di essere un difensore affidabile e molto bravo nel duello uno contro uno, perfetto per l’Inter che ha intenzione di affidare le sue sorti ad una squadra più giovane e talentuosa.