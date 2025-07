Il Milan ha già messo a segno i primi colpi di mercato, non ha intenzione di fermarsi dopo l’arrivo di Ricci dal Torino e Modric dal Real Madrid (anche se si unirà ai rossoneri solo al termine del Mondiale per club). Il club del Diavolo continua a seguire diversi profili, ma soprattutto prova a mettere in porto la trattativa con Jashari del Club Brugge. I rossoneri hanno formulato già diverse offerte, ma il club ha rifiutato.

Milan, il Club Brugge chiede di più per Jashari

Il Bruges vuole fare l’osso duro, lo ha dimostrato già qualche estate fa, quando era in trattativa con i milanesi nell’affare De Ketelaere, continua anche oggi, continuando a tirare la corda per Ardon Jashari. Mentre il centrocampista svizzero classe 2002 ha già confermato di voler andare a giocare nel Milan, il Brugge continua a non voler accettare le offerte formulate dai rossoneri.

Tare ha detto di aver fatto un’ottima offerta, ma dal Belgio arrivano anche le parole dell’ad del club belga, Bob Madou, che chiarisce la posizione della società neroblu: “Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia. E senza parlare di soldi. Tutti sanno che cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo. Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c’è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremo farlo. Partiamo dal presupposto che resterà”. Per portare il giocatore a Milanello la dirigenza di Via Aldo Rossi dovrà fare un’offerta più alta.