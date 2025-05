Il Milan supera il Bologna per 3-1 a San Siro: ora occhi puntati sulla finale di Coppa Italia

Con l’ennesima rimonta stagionale, il Milan supera il Bologna a San Siro per 3-1 nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A. La partita si stappa definitivamente nella ripresa, quando Riccardo Orsolini batte Maignan e porta in vantaggio i rossoblù. Negli ultimi venti minuti, però, i rossoneri cambiano passo e trovano prima la rete del pareggio con Gimenez e poi quella del vantaggio con Pulisic, seguita dal secondo gol del messicano. Vittoria fondamentale per i rossoneri che, in attesa delle altre partite, si portano momentaneamente all’ottavo posto, a -3 dal quarto posto: gli emiliani, invece, restano bloccati a 62 punti. Adesso testa a mercoledì, quando le due squadre si sfideranno a Roma con in palio la Coppa Italia.

Milan – Bologna: primo tempo bloccato

Nella prima metà di gara, i rossoblù sembrano scesi in campo con più cattiveria: i padroni di casa appaiono distratti e molto sotto pressione. Conceição perde Tomori al 14′: l’inglese, dopo aver battuto la testa qualche minuto prima, si arrende e viene sostituito da Malick Thiaw. La prima grande occasione della gara arriva al 17′ ed è per il Milan: Pulisic brucia la difesa e s’invola verso l’area, una volta davanti a Skorupski, però, Lykogiannis blocca la conclusione dell’americano con una grande scivolata. Successivamente, i rossoneri continuano a spingere e tornano a farsi pericolosi con Jovic e Joao Felix, ma in entrambe le occasioni le conclusioni risultano inefficaci. Da questo momento in poi, gli emiliani cominciano a macinare gioco. Al 23′, Dominguez impegna Maignan con una bella conclusione; una decina di minuti dopo, Erlic deve abbandonare il campo a causa di un infortunio muscolare. Sul finire di primo tempo, Orsolini va vicino al gol per ben tre volte, ma i suoi tentativi finiscono tutti sul fondo.

Milan – Bologna: Gimenez e Pulisic rispondono a Orsolini

Gli ospiti cominciano la ripresa con una marcia in più e al 48′ sbloccano la partita. Orsolini riceve palla al limite dell’area, si accentra e scarica un bel mancino che termina all’angolino basso dove Maignan non può arrivare. Il Milan reagisce e guadagna subito un buon calcio d’angolo, ma alla fine non riesce a sfruttare l’occasione; al 61′ ci prova Theo Hernandez da posizione defilata, ma Skorupski respinge. Al 70′ i padroni di casa chiedono un rigore per un contatto sospetto tra Gimenez e Lucumì in area di rigore, ma l’arbitro dice che non c’è nulla. Due minuti dopo, la squadra di Conceição, trova il pareggio. Chukwueze riceve il pallone a centrocampo, dà il la alla ripartenza e serve Gimenez sul secondo palo; il centravanti batte Skorupski e trova la rete dell’1-1. In seguito, il messicano batte nuovamente il portiere felsineo con un pallonetto, ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco. Il raddoppio è questione di tempo e arriva, puntuale, all’79’: la difesa del Bologna respinge una conclusione di Joao Felix, ma Pulisic è lestissimo sulla ribattuta e spinge in porta il pallone del 2-1. I rossoblù non ci stanno e reagiscono con grande determinazione, spingendosi sovente nell’area avversaria, ma la retroguardia rossonera resiste. All’89’, Cambiaghi tenta la conclusione ravvicinata e costringe Maignan al grandissimo intervento sul primo palo. Al 92′, il Diavolo chiude definitivamente la partita: ripartenza letale, conclusa con il bel diagonale di Gimenez, alla prima doppietta in rossonero. La gara, quindi, termina sul risultato di 3-1.

Milan – Bologna, il tabellino

MILAN: (3-4-3) Maignan; Tomori (14′ Thiaw), Gabbia, Pavlovic (65′ Walker); Jimenez (65′ Chukwueze), Loftus-Cheek (78′ Musah), Reijnders, Hernandez; Pulisic, Jovic (65′ Gimenez), Joao Felix. All. Conceição

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlic (31′ Lucumì), Lykogiannis; Freuler, Moro (80′ El Azzouzi); Orsolini (60′ Cambiaghi), Pobega (60′ Aebischer), Dominguez; Dallinga (60′ Castro). All. Italiano.

Reti: 49′ Orsolini (B), 73′, 90+2′ Gimenez (M), 79′ Pulisic (M)

Ammoniti: 37′ Lucumì (B), 59′ Loftus-Cheek (M), 67′ Joao Felix (M) 90′ Castro (B)

Espulsi: nessuno.