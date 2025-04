A Milano la trentesima edizione del Premio Gentlemen Fair Play

Una serata di gala in cui verrà premiato il Giocatore Gentlemen della Serie A.

Premio Gentlemen Fair Play, il prossimo 8 maggio le premiazioni

Trentesima edizione del Premio Gentlemen Fair Play in programma il prossimo 8 maggio 2025 apresso la. Una serata di gala in cui verrà premiato il Giocatore Gentlemen della Serie A . Per votare il calciatore da premiare sarà possibile votare "sul sito www.premiogentleman.it o tramite la piattaforma Dam". Di seguito il comunicato stampa:

A 18 anni si diventa maggiorenni. E noi lo siamo da tempo. A 21 si raggiunge la maturità, la consapevolezza di poter rappresentare il Fair Play nel nostro calcio. Quando poi si raggiungono i 25 anni, le cose cambiano. Cambia la responsabilità, il valore di quello che fai. Sai chi sei, Sanno chi sei. Oggi, con orgoglio e un po’ di emozione, raggiungiamo un altro traguardo. Facciamo un altro passo in avanti e arriviamo a 30. Trent’anni di Premio Gentleman Fair Play. Un traguardo che vogliamo festeggiare con voi, la sera di giovedì 08 maggio 2025.

Una serata di gala, una notte di calcio tra le stelle della Serie A in un cielo pieno di campioni di oggi e di ieri, di vittorie vissute insieme che hanno fatto la storia di questo Premio, dei suoi grandi valori.

Il premio portato avanti con successo negli anni da Gianfranco Fasan che dichiara “E’ un traguardo straordinario di longevità per un Premio legato allo sport e Noi saremo sempre in campo per promuovere i VALORI POSITIVI dello sport soprattutto verso i più giovani.

La serata dell’8 maggio sarà celebrata ancora una volta presso la Scuola Militare Teuliè, un’eccellenza di Milano, che ha scelto di unirsi a noi. A festeggiare i nostri primi 30 anni ci saranno ancora Massimo Caputi accompagnato nuovamente in questa ricca edizione da Laura Barriales e Giorgia Rossi. AI loro fianco giocatori, campioni, dirigenti, gente di sport. Nel corso della serata verrà premiato il giocatore Gentleman Serie A. Una preferenza che può essere espressa votando direttamente sul sito www.premiogentleman.it o tramite la piattaforma Dazn, media partner anche in questa edizione sino al 03 maggio 2025.

Nominations Gentleman Serie A:

Mateo Retegui (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Nico Paz (Como), Sebastiano Esposito (Empoli), Moise Kean (Fiorentina), Fabio Miretti (Genoa), Lorenzo Montipò (Hellas Verona), Lautaro Martinez (Inter), Andrea Cambiaso (Juventus), Mattia Zaccagni (Lazio), Federico Baschirotto (Lecce), Tijjani Reijnders (Milan), Matteo Pessina (Monza), Alessandro Buongiorno (Napoli), Matteo Cancellieri (Parma), Paulo Dybala (Roma), Samuele Ricci (Torino), Florian Thauvin (Udinese) e Gaetano Oristanio (Venezia).