Roma, Ghisolfi: “Ranieri porterà calma e serenità. Ora vogliamo investire sul lungo”

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto al Social Football Summit, tenutosi oggi nella Capitale. Di seguito le sue parole:

Sul momento della Roma:

“Non è un periodo facile, ma che siamo i capitani e dobbiamo mantenere alto il nostro morale. Dobbiamo di camminare tutti insieme, è importante restare positivi. Siamo molto dispiaciuti per i nostri tifosi. Meritano di più e siamo consapevoli di questo”.

Su Ranieri:

“Credo che per me e per l’intero club sia una fantastica opportunità. Lo conoscevo ma quello che sto vedendo in questo momento è diverso. È un grande uomo. Credo che porterà al club la sua serenità e la sua calma, non penso abbia bisogno di presentazioni. Pensiamo che sia la persona giusta per migliorare nell’immediato e anche in futuro. È importante cercare di muoversi. Vogliamo lavorare e costruire insieme a Ranieri. Crediamo che il club abbia bisogno di una persona come lui, che conosca bene il calcio italiano. Il primo discorso che ha fatto alla squadra e allo staff è stato molto toccante. In Francia abbiamo un’espressione per descrivere un gentleman come lui”.