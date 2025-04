Il futuro di Alexis Saelemaekers, è ancora in bilico. L’esterno della Roma in prestito dal Milan ha dimostrato le sue qualità ed è stato uno dei giocatori più incisivi della stagione. Il belga ha collezionato 6 gol e 5 assist in 26 presenze. Da Roma fanno sapere che l’ex rossonero vorrebbe restare in maglia giallorossa anche la prossima stagione.

Roma, Saelemaekers verso il riscatto, ma attenzione alla concorrenza

Mentre Saelemaekers ha intenzione di restare in capitale, dove avrebbe addirittura comprato una casa, le squadre che hanno chiesto di portarlo via da Roma sono tante, non solo in Italia. A quanto pare per lui suonano sirene inglesi e tedesche, in Italia è la Fiorentina ad aver suonato la carica.

Al momento la priorità del giocatore, comunque, resta la Roma. Non a caso nelle scorse settimane Saelemaekers avrebbe anche incontrato il ds Ghisolfi ma molto dipenderà anche dai nuovi allenatori di Roma e Milan e dalla volontà dei rossoneri di trattenere o meno Tammy Abraham. Nelle prossime settimane si capirà di più ma la buona notizia per la Roma è che per ora il belga non ha ascoltato seriamente altre offerte e aspetta di comunicazioni concrete da Trigoria. Poi tutto dipende anche dal finale di stagione. Se la Magica dovesse arrivare a qualificarsi in Champions League le cose cambierebbero. Il riscatto da parte dei Friedkin sarebbe più semplice.