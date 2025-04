Buone notizie in casa Juventus. In vista della sfida contro la Roma, i bianconeri potranno contare su Douglas Luiz e Cambiaso.

Verso Roma – Juventus, Tudor ritrova Douglas Luiz e Cambiaso

Come riportato da TuttoJuve.com, oggi si sono svolti gli allenamenti mattutini alla Continassa. Tudor ha gestito la sessione in vista della sfida contro la Roma, mentre i due giocatori sono tornati ad allenarsi in gruppo.

Quindi Cambiaso e Douglas Luiz potranno scendere in campo, per adesso però non sono ancora chiare le scelte di Tudor. Non resta che aspettare i prossimi giorni per capire chi saranno i titolari.