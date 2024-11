Roma, Hummels non convince: vicino il ritorno in Bundesliga?

La febbre di Mats Hummels ha spazzato via ogni possibilità di vedere il tedesco nella partita Napoli-Roma del prossimo fine settimana.

Roma, il futuro di Hummels

La sua avventura con la Roma finora è stata di circa 23 minuti di gioco e un autogol contro la Fiorentina. Oltre a questo, una serie di post sarcastici su Instagram sono diventati virali, ma i fan non hanno gradito molto. Tant’è che, secondo il “Corriere dello Sport”, tutti gli scenari sono aperti in termini di proiezioni future: il contratto di Hummels scadrà a giugno e se non riuscirà ad assicurarsi uno spazio in Italia, non è da escludere un ritorno in Bundesliga a gennaio.