Finisce in parità a San Siro tra Milan e Fiorentina. Un punto che non serve a nessuno in chiave Champions.

Finisce in parità il posticipo serale del sabato tra Milan e Fiorentina, un 2-2 che non accontenta nessuno con i rossoneri che perdono terreno dalla zona Champions. E’ stata comunque una partita bellissima, con molte occasioni da ambo le parti, nel secondo tempo portieri sugli scudi con Maignan e De Gea che hanno parato anche l’impossibile. Fiorentina in vantaggio grazie ad un’autorete di Thiaw che devia in porta un tiro in diagonale di Gudmunsson, dopo tre minuti il raddoppio di Kean su assist di Dodo, poi al 23′ Pulisic innesca Abraham che accorcia le distanze. Nella ripresa il Milan pareggia grazie ad una rete dell’ex Jovic che solo davanti a Maignan non ha problemi a batterlo. Nel finale annullato il 3-2 segnato da Dodo su assist di fagioli.

Il tabellino

Milan-Fiorentina 2-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana (dal 35′ st Bondo), Reijnders; Musah (dal 24′ st Jovic), Pulisic, Leao; Abraham (al 10′ st Gimenez, dal 35′ st Joao Felix). A disposizione: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Florenzi, Gabbia, Pavlovic, Terracciano, Bondo, Chukwueze,Sottil. Allenatore: Sérgio Conceição.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (dal 27′ st Comuzzo), Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi (dal 15′ st Ndour), Mandragora, Parisi (dal 27′ st Folorunsho); Gudmundsson (dal 15′ st Beltran), Kean. A disposizione: Martinelli, Terracciano, Comuzzo, Moreno, Adli, Folorunsho, Ndour, Richardson, Beltran, Zaniolo.Allenatore: Raffaele Palladino.

Reti: al 6′ Thiaw (autorete), al 10′ Kean, al 23′ Abraham, al 19′ st Jovic

Ammonizioni: Marì, Dodò, Theo Hernandez, Pulisic, Leao