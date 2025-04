Sprint salvezza del Como: Monza battuto 3-1

L’U-Power Stadium fa da sfondo al derby lombardo tra Monza e Como, valido per la 31ª giornata di Serie A. La squadra di Nesta, attualmente fanalino di coda del campionato con 15 punti, attraversa un momento estremamente delicato. I brianzoli infatti hanno collezionato un solo punto nelle ultime cinque gare, sintomo di una crisi di risultati che si protrae ormai da diversi mesi. Nell’ultima giornata di campionato, i padroni di casa sono stati nettamente sconfitti in trasferta dal Cagliari con un perentorio 3-0, aggravando ulteriormente la loro situazione in classifica: il distacco dalla zona salvezza è salito a dieci lunghezze, rendendo la missione permanenza sempre più complessa. Sul fronte opposto, il Como occupa la tredicesima posizione in graduatoria con 30 punti all’attivo. La compagine allenata da Cesc Fabregas ha ottenuto cinque punti nelle ultime cinque partite, mostrando un rendimento altalenante ma sufficiente a mantenere una relativa tranquillità rispetto alla zona retrocessione. Nell’ultimo turno di campionato, i lariani hanno strappato un pareggio per 1-1 contro l’Empoli, dimostrando una discreta solidità.

Monza – Como, vittoria salvezza per gli ospiti. Inferno brianzolo

Primo tempo equilibrato con il Monza che parte meglio nel possesso, che si concretizza nel vantaggio dopo appena 5′ con Dany Mota che riceve da Kyriakopoulos e col destro fa 1-0. Gli ospiti rialzano subito la testa e dopo 10′ rimettono tutto in parità con Ikoné: l’ex Fiorentina riceve da Diao, rientra sul sinistro e con una botta imprendibile per Turati firma il gol del pari. Nel finale i comaschi firmano addirittura il sorpasso con Diao che al 39′ sfrutta un errore di Pedro Pereira su suggerimento di Caqueret e davanti a Turati firma il vantaggio ospite. Si va a riposo sul parziale di 1-2. Nella ripresa gli uomini di Fabregas partono con il piede schiacciato sull’acceleratore e al 51′ firmano il 3-1 grazie a Vojvoda, il quale servito da Caqueret sulla trequarti, avanza indisturbato e una volta in area scaglia un destro imparabile per l’estremo difensore avversario. Per il resto del secondo tempo, i comaschi riescono a mantenere la gara sotto controllo, fino al fischio finale, senza alcun rischio in particolare. Vittoria fondamentale per gli ospiti che allungano ulteriormente in chiave salvezza. Notte fonda per il Monza per il quale, la retrocessione ormai resta solo una formalità da concretizzarsi con l’aritmetica.

Monza-Como, il tabellino

1-3

Reti: 5′ Mota (M); 16′ Ikoné (C); 39′ Diao (C); 51’Vojvoda(C).

Ammoniti: 24′ Kyriakopoulos (M); 38′ Bianco(M); 55′ Vojvoda(C);

MONZA (3-5-2):Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio(80′ Palacios); Birindelli(57′ Castrovilli), Ciurria, Bianco(58′ Gagliardini), Akpa Akpro(67′ Caprari), Kyriakopoulos(58′ Caldirola); Keita Baldé, Dany Mota. A disposizione: Brorsson, Lekovic, Caldirola, Gagliardini, Urbanski, Caprari, Castrovilli, Sensi, Forson, Pizzignacco, Palacios, Ganvoula, Petagna, Mazza, Vignato. Allenatore: Nesta.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda(59′ Smolcic), Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Caqueret(59′ Perrone), Da Cunha(71′ S.Roberto); Ikoné(71′ Strefezza), Paz(87′ Engelhardt), Diao; Douvikas. A disposizione: Iovine, Strefezza, Dele Alli, Gabrielloni, Cutrone, Fellipe Jack, Fadera, Moreno, Sergi Roberto, Perrone, Reina, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Van der Brempt. Allenatore: Fabregas.