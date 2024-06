Roma, chieste informazioni per Ikoné della Fiorentina: può essere l’alternativa a Chiesa

Roma, Ikoné non rientra nei piani di Palladino

La Roma mette gli occhi su Jonathan Ikone della Fiorentina, sondaggio effettuato dai giallorossi per capire la fattibilità dell’operazione come rivela violanews.com. I giallorossi sono alla ricerca di un esterno d’attacco da regalare a Daniele De Rossi, e si studiano le alternative se non dovesse arrivare Chiesa obbiettivo in questo momento numero uno per rinforzare il reparto offensivo. Per Palladino Ikoné non rientrerebbe nei piani del club viola, dopo che in 28 presenze quest’anno non ha inciso in termini di numeri.