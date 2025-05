I casting per il nuovo allenatore della Roma continuano, la decisione verrà svelata quando i Friedkin decideranno. Al momento, Ranieri, su questa situazione è stata chiara e non si è mai sbottonato sulla questione. La stagione però volge al termine e verrà svelato poi chi erediterà il testimone del tecnico romano.

Roma, si punta tutto su Max Allegri

La panchina della Roma ha numerosi candidati per il futuro. Tra i candidati papabili resta Max Allegri. L’ex tecnico della Juve avrebbe messo in stand-by numerose offerte dall’Arabia Saudita perché vorrebbe tornare ad allenare in Serie A.

Non solo la Roma, anche il Milan starebbe seguendo il tecnico toscano, che potrebbe farsi convincere dalla Champions, qualora i giallorossi riuscissero nell’impresa. La società sembra aver rallentato con la pista Farioli, lo stesso allenatore preferirebbe allenare all’estero; mentre per Fabregas c’è da superare la concorrenza del Lipsia. Non sarà semplice trattenere lo spagnolo in Italia.