Nico Paz show e Diao, Napoli secondo in classifica (2-1). Conte, è crisi?

Napoli all’esame Como – È una partita molto tesa e lo si capisce anche dagli atteggiamenti in campo dei giocatori e dalla paura di sbagliare. I due gol del primo tempo, però, arrivano su due errori: dopo neanche 7 minuti di gioco Politano batte una rimessa laterale all’indietro nella propria metà campo per Rrahmani che sul pressing di Diao prova a servire Meret ma il portiere ex Udinese si trova fuori dallo specchio della porta mentre il passaggio finisce direttamente in rete. Al 17′ l’errore in fase di impostazione è del Como con Kempf che liscia il pallone, Raspadori gli porta via la sfera alle sue spalle e sul primo palo batte Butez.

Il Napoli cede il primo posto solitario all’Inter

Il Como alza i giri del motore nella ripresa e gli spazi si aprono da una parte e dall’altra. Il match gira totalmente al 77′ sulla grande palla di Nico Paz centralmente per Diao che davanti a Meret non sbaglia con un rasoterra preciso alla destra del portiere. Il Napoli non riesce a reagire e si deve arrendere a un Como mai domo durante la partita. I partenopei restano secondi e l’Inter vola in vetta.

Tabellino del match

Reti: 7′ aut. Rrahmani, 17′ Raspadori, 77′ Diao

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic; Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Caqueret (72′ Cutrone), Perrone, Da Cunha (81′ Engelhardt); Strefezza (91′ Vojvoda), Nico Paz (91′ Douvikas); Diao (81′ Fadera). All. Fabregas

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (77′ Ngonge), Billing (62′ Anguissa), Lobotka (84′ Okafor), McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku (62′ Simeone). All. Conte

Arbitro: Gianluca Manganiello

Ammoniti: 24′ Nico Paz, 68′ Di Lorenzo, 83′ McTominay, 87′ Simeone