La Roma spreca, il Monza pareggia con Dany Mota. Finisce in parità all’U-Power Stadium

Finisce in parità la partita giocata all’U-Power Stadium, tra Roma e Monza, con i giallorossi che sicuramente hanno gettato al vento tre punti, avendo sprecato diverse occasioni da rete.

La Roma inizia bene e va a segno con Dovbyk, palo di Kone e sulla respinta l’attaccante giallorosso è lesto ad insaccare, ma la rete è annullata per fuorigioco. Il Monza crea un’occasione con Maldini ma Svilar respinge, poi è il turno di Pellegrini con il tiro che sfiora il montante. Nella ripresa va a segno subito la Roma, Dovbyk servito in contropiede, scarta tre avversari e in diagonale batte Pizzignacco. Il Monza risponde immediatamente con Carboni che tira in diagonale, Svilar respinge ma Dany Mota sul secondo palo non ha problemi ad insaccare

Il tabellino

Monza – Roma 1 – 1

Marcatori : 16′ st Dovbyk ( R ), 25′ st Mota Carvalho ( M )

Monza ( 3 – 4 – 2 – 1 ): Pizzignacco; Izzo, Pablo Mari, Carboni; Pedro Pereira ( 28′ st D’Ambrosio ), Bianco ( 18′ st Mota Carvalho ), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. Allenatore : Nesta A disposizione : Vailati, Mazza, Caldirola, Caprari, Forson, Maric, Valoti, Martins, Ciurria

Roma ( 3 – 4 – 2 – 1 ) : Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino ( 26′ st Hermoso ); Celik ( 40′ st Baldanzi ), Koné, Cristante, El Shaarawy ( 20′ Zalewski ); Soulè ( 26′ st Pisilli ), Pellegrini ( 40′ st Shomurodov ); Dovbyk. Allenatore : Juric A disposizione : Marin, Ryan, Saud, Paredes, Dahl, Le Fee, Sangaré

Arbitro : Sig. La Penna di Roma 1 ( Scatragli – Moro )

Ammoniti : Soulé ( R ), Kyriakopoulos ( M )

Note : 12.021 spettatori ( di cui 2.587 ospiti ) per un incasso di 386.374,36 euro ; recupero 4′ +