Serie B: il programma della 38^ giornata

Penultima giornata del campionato di Serie B con ancora molti verdetti da scrivere dopo le promozioni di Sassuolo e Pisa e la matematica retrocessione del Cosenza. Sampdoria e Salernitana si giocano una buona fetta di salvezza a Marassi, chi perde potrebbe ritrovarsi nel baratro della Serie C. Al Sudtirol manca un punto per la matematica salvezza, il Cesena con tre punti a Cosenza potrebbe rientrare nei giochi dei playoff, il Palermo invece avrà un compito arduo contro il Frosinone che non è ancora salvo.

Di seguito il programma completo:

CITTADELLA – BARI h. 20.30

COSENZA – CESENA h. 20.30

JUVE STABIA – REGGIANA h. 20.30

MANTOVA – CARRARESE h. 20.30

MODENA – BRESCIA h. 20.30

PALERMO – FROSINONE h. 20.30

PISA – SUDTIROL h. 20.30

SAMPDORIA – SALERNITANA h. 20.30

SASSUOLO – CATANZARO h. 20.30

SPEZIA – CREMONESE h. 20.30