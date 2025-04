Serie B: i risultati della 32^ giornata. Pisa battuto dal Modena, la Juve Stabia vince il derby

E’ stato un pomeriggio a tinte giallo blu, Modena e Juve Stabia sono le protagoniste assolute degli anticipi del sabato, Pisa e Salernitana battute e sogni playoff che potrebbero realizzarsi. Il modena indubbiamente fa il colpo grosso, vince 2-1 contro un Pisa evanescente nel primo tempo, e si porta in zona playoff, la squadra di Inzaghi spreca nella ripresa ,ma in attesa del derby ligure mantiene le otto lunghezze di vantaggio. a Castellammare la Juve Stabia batte la Salernitana, zona playoff consolidata, mentre la squadra di Breda sprofonda sempre più verso il baratro della Serie C. Nelle altre partite, pari tra Cittadella e Carrarese, il Mantova vince 2-1 a Brescia, mentre il Cosenza si fa raggiungere sul 2-2 al 97′ dal Frosinone, finisce 1-1 tra Sudtirol e Cesena.

Il programma

Venerdì, ore 20:30 Reggiana-Cremonese 1-2. Marcatori: 28’ De Luca (C), 36’ Antov (Aut.) (R), 55’ Bianchetti (C).

Sabato, ore 15:00 Sudtirol-Cesena 1-1. Marcatori: 27′ Pyyhtia (S), 59′ Tavsan (C).

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Cosenza 2-2. Marcatori: 24′ Artistico (C), 38′ Darboe (F), 44′ Pinna (C), 90’+7 Pecorino (F).

Sabato, ore 15:00 Cittadella-Carrarese 0-0.

Sabato, ore 15:00 Brescia-Mantova 1-2. Marcatori: 7′ Borrelli (B), 50′ Brignani (M), 90’+5 Radaelli (M).

Sabato, ore 17:15 Pisa-Modena 1-2. Marcatori: 27′ Santoro (M), 50′ Gliozzi (M), 77′ Moreo (P).

Sabato, ore 19:30 Juve Stabia-Salernitana 1-0. Marcatori: 53′ Fortini.

Domenica, ore 15:00 Palermo-Sassuolo

Domenica, ore 15:00 Catanzaro-Bari

Domenica, ore 17:15 Spezia-Sampdoria