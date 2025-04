Salernitana: Breda in bilico, Martusciello potrebbe ritornare

La sconfitta di Castellammare avrà diversi strascichi a Salerno, Breda ed il Ds Valentini sono in bilico e la dirigenza sta pensando all’ennesimo cambiamento di una stagione in toni nerissimi. Breda era già in discussione settimana scorsa dopo la partita persa contro il palermo, ma questa volta potrebbe essere esonerato, ed al suo posto potrebbe ritornare Martusciello che è ancora sotto contratto. Anche il Ds Valentini è in discussione, anche se al momento non fanno nomi di un suo eventuale successore.