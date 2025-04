Tudor: “Con la Roma importante ma non decisiva. Cambiaso e Douglas Luiz partiranno dalla panchina”

“Lo conosco da 5-6 allenamenti, che sono pochi. Per diventare campioni servono la costanza delle prestazioni, e si ottiene con la mentalità. È sempre il cervello che decide, non le gambe. Vedo un giovanotto serio e dedicato al calcio, che è una buona partenza. Poi le sue doti sono evidenti. Non bisogna mai accontentarsi, crescere sempre. E’ questa la chiave dei campioni veri: sono sempre uguali, in una piccola o nel Real, in ogni allenamento. Yildiz deve ancora lavorare ma ha una buona partenza”.

In settimana c’è stata una cena, quanta voglia c’è di essere gruppo?

“Ci tenevo a portare tutti a fare una cena insieme, per conoscersi meglio, compreso tutto lo staff. È stata una bella serata, mangiato e chiacchierato bene. Poi a casa presto. È stato un bel momento, in una squadra conta tutto, anche dettagli come queste serate”.

Come se la immagina questa partita? è il primo vero esame?

“Tutte le partite sono un esame, tutta la vita è une esame. La stiamo preparando con tutte le nostre forze e motivazioni. La vedo difficile, come tutte in A. Non si fanno calcoli, la domenica si dà tutto e basta. A una partita non si va annunciando di vincere, ma preparandosi per vincere. È un motto importante. Il sacrificio e la preparazione sono quello che contano. Poi la vittoria può arrivare con un calcio piazzato, un episodio, un colpo di fortuna e sfortuna, può capitare. Quello che non deve capitare è che non siamo quello che abbiamo preparato”.

McKennie esterno sinistro era una scelta per emergenza o lo vede lì?

“E’ un jolly, un vantaggio. C’è sempre bisogno di qualche giocatore duttile che può giocare ovunque e facendo sempre bene. Lui è uno di questi. Per me è un centrocampista”.

Si è fatto un’idea della squadra titolare?

“Ho le idee abbastanza chiare ma ora non le commenteremo”.

L’assenza di Gatti può farla passare da tre a quattro?

“E’ un giocatore molto importante per noi, ma non piangiamo. Andiamo avanti con gli altri”.

Che impressione le ha fatto Conceição più centrale in attacco?

“Per me può farlo, è rapido nello stretto e molto intelligente. Sa dribblare. Chiaramente è un po’ più difficile che giocare in fascia, ma è sicuramente uno molto interessante, mi piace anche la sua mentalità. È uno tosto”.