Arsenal – Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

Arsenal – Real Madrid si affrontano all’Emirates Stadium nella sfida di andata valevole per gli ottavi di finale di Champions League. L’Arsenal si gioca una grossa fetta di stagione, essendo ormai fuori dalla lotta per il titolo in campionato, mentre il Real Madrid ha bisogno di ripartire dopo lo stop contro il Valencia nella Liga. I precedenti con le squadre di Premier League sorridono ai Merengues: nelle ultime cinque occasioni in cui ha incontrato una squadra inglese ai quarti di finale di UCL, il Real è sempre uscito vincitore. Entrambe le squadre fanno la conta dei danni: Arteta in emergenza difensiva, date le assenze di Gabriel e Calafiori, si affida a Kiwior e Lewis-Skelly, mentre in avanti dà ancora fiducia a Merino nel ruolo di prima punta adattata con Saka e Martinelli pronti a supportarlo. Anche Ancelotti deve gestire una situazione difficile: oltre agli assenti Carvajal, Ceballos e Militao, fuori anche Tchouameni per squalifica e Mendy è in forte dubbio: probabile la partenza dal primo minuto di Fran Garcia nel ruolo di terzino sinistro e di Valverde adattato a destra. Chiavi del centrocampo affidate a Modric e Camavinga, mentre in avanti occhio ai Fantastici 4: Rodrygo, Bellingham, Vinicius e Mbappé. La partita, in programma martedì 8 aprile alle 21:00, verrà trasmessa da Sky ai canali 204 e 253; in alternativa, sarà possibile vederla in streaming su Sky GO e NOW.

Arsenal – Real Madrid, le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Modric, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Ancelotti.