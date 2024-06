Milan, Thiaw in uscita: piace al Newcastle | Ecco quanto chiedono i rossoneri

Interesse del Newcastle per Thiaw: il Milan non vuole svenderlo

Malick Thiaw sembra essere destinato in caso di offerta a partire, sul difensore l’interesse del Newcastle che vorrebbe rinforzare la sua difesa e inserire nel suo contesto il giovane tedesco più incline relativamente al calcio inglese per caratteristiche. Il Milan non vuole svenderlo, considerando che quest’anno effettivamente dopo i tre mesi di stop legati all’infortunio avvenuto a Novembre in Champions League non è stato più lo stesso, il difensore quest’anno non ha disputato la stagione che ci si aspettava.

Il Milan valuta 30 milioni il cartellino di Thiaw

Secondo il Corriere dello Sport il Milan reputa Thiaw un giocatore di qualità, e il suo costo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il Newcastle ha mostrato interesse, anche se in questo momento gli inglesi hanno bisogno di vendere, bisognerà capire successivamente se arriverà un’offerta.