Milan – Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Milan e Fiorentina, avversarie nel trentunesimo turno di Serie A, si giocano le proprie ambizioni europee in quel di San Siro. I rossoneri, reduci dal pareggio in Coppa Italia, puntano alla vittoria per rilanciarsi nella corsa per un posto in Europa; per la Viola, una vittoria significherebbe sorpassare Roma e Lazio per una notte e portarsi al sesto posto. Conceição sembra intenzionato a ridare fiducia a Tomori in difesa, mentre in avanti è ballottaggio tra Abraham e Santi Gimenez. Chukwueze, data anche l’indisponibilità di Jimenez per squalifica, va verso la titolarità sull’out di destra. Da monitorare le condizioni di Rejinders, che ha chiuso in anticipo l’ultimo allenamento: nel caso in cui non dovesse farcela, Musah sarebbe la prima alternativa. Per Palladino, la certezza si chiama Moise Kean: accanto al centravanti italiano, in formissima nelle ultime settimane, dovrebbe posizionarsi Gudmundsson. In difesa Pongracic è in vantaggio su Comuzzo, mentre Parisi è favorito su Gosens. La partita, in programma sabato 5 aprile alle 20:45, sarà visibile in TV su Sky; in streaming, sarà possibile vedere la partita su DAZN, Sky Go e NOW.

Milan – Fiorentina, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceição

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino