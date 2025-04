Calciomercato Milan, idea Kulusevski per l’estate l le ultime

Spuntano i primi nomi per il mercato del Milan. Come riporta GiveMeSport, Kulusevski potrebbe lasciare il club inglese e tornare in Serie A.

Calciomercato Milan, la situazione di Kulusevski

Ovviamente l’eventuale arrivo di Fabio Paratici agevolerebbe di non poco l’operazione – considerando i suoi trascorsi al Tottenham – ma non è ancora chiaro chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan. Per adesso l’ex Juve sembra essere blindato dalla società inglese che difficilmente deciderà di cederlo per meno di 60 milioni. Inoltre, sul calciatore sembra esserci anche la concorrenza del Napoli. I partenopei vorrebbero acquistare Kulusevski in vista della prossima stagione.

Per adesso però l’operazione rimane nel campo delle ipotesi, non resta che aspettare le prossime settimane per comprendere quali saranno le prossime mosse del Milan.