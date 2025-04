Sampdoria: Semplici verso l'esonero. Per la sostituzione si pensa a Iachini

L’ennesima sconfitta della Sampdoria potrebbe costare il posto a Leonardo Semplici, il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.

Per la sostituzione dell’ex Spal, in pole al momento sembra esserci Beppe Iachini che avrebbe richiesto le stesse condizioni offerte dal Palermo qualche settimana fa in caso di esonero di Dionisi. Nelle prossime ore sapremo di quali condizioni contrattuali si tratta. possibile un obbligo di rinnovo a salvezza ottenuta.